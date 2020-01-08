Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Nevşehir kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Nevşehir Valiliği ve Kaymakamlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim hayatında zorluk yaşanıyor. Bu nedenle kar tatili olup olmadığı birçok ilde araştırılıyor. Peki, Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? İşte 9 Ocak Nevşehir kar tatili var mı sorusunun yanıtı…

9 Ocak Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili var mı? İlde yaşayan binlerce öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. Nevşehir Valiliği ve Kaymakamlık açıklamaları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin İç Anadolu kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitimde aksamalar yaşanabiliyor. Peki, Nevşehir'de okullar tatil mi?

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? (9 OCAK PERŞEMBE)

Nevşehir Valiliği tarafından henüz herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevreleri ve Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın batısında yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.