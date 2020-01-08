9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?

9 Ocak Konya kar tatili için gözler Valilik MEB açıklamalarına çevrildi. Konya’da yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce öğrenci ve veli yan��t arıyor. 9 Ocak Perşembe Konya’da yarın okullar tatil mi? İl genelinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İç Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı Konya’da da devam ediyor. Kaymakamlıklardan yapılan yazılı açıklamaya göre Konya’nın birçok ilçesinde kar tatili ilan edildi…

9 Ocak Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili için ilde yaşayan öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Konya'da okullar tatil mi sorusu için vatandaşlar Valilik ve MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Konya'daki yoğun kar yağışı etkisini gittikçe arttırıyor. İlin birçok noktasında kar yağışı nedeniyle eğitim hayatında aksamalar yaşanıyor. Peki, Konya kar tatili ilan edilen yerler nelerdir? İşte detaylar!

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (9 OCAK PERŞEMBE)

Konya'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır ile Yunak'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ile engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevreleri ve Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın batısında yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.