BİZE ULAŞIN
08.01.2020
CHP'li Eren Erdem'den Sabiha Gökçen'deki kaza hakkında skandal yorum
CHP'li Eren Erdem, Pegasus uçağının Sabiha Gökçen'de pistten çıkarak kaza yaması hakkında skandal açıklamalarda bulundu. CHP'li Erdem, "Aslına bakarsanız Sabiha Gökçen’deki kazanın nedeni dolaylı olarak Yeni Havalimanı’dır" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.