08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.01.2020

CHP'li Eren Erdem'den Sabiha Gökçen'deki kaza hakkında skandal yorum

CHP'li Eren Erdem, Pegasus uçağının Sabiha Gökçen'de pistten çıkarak kaza yaması hakkında skandal açıklamalarda bulundu. CHP'li Erdem, "Aslına bakarsanız Sabiha Gökçen’deki kazanın nedeni dolaylı olarak Yeni Havalimanı’dır" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'li Erdem'den uçak kazası hakkında skandal yorum
CHP'li Erdem'den uçak kazası hakkında skandal yorum
CHP’li başkanın kadın düşmanlığı!
CHP’li başkanın kadın düşmanlığı!
Pegasus uçağının pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu
Pegasus uçağının pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu
Pegasus'a ait uçağın pistten çıkış anı
Pegasus'a ait uçağın pistten çıkış anı
Putin İstanbul'da... İşte ilk görüntüler
Putin İstanbul'da... İşte ilk görüntüler
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak
NATO'dan flaş Irak açıklaması! Çekiliyoruz
NATO'dan flaş Irak açıklaması! Çekiliyoruz
Türkiye'den ABD İran gerilimine ilişkin yeni açıklama
Türkiye'den ABD İran gerilimine ilişkin yeni açıklama
Hafter'in hava üstünlüğüne Mehmetçik darbesi!
Hafter'in hava üstünlüğüne Mehmetçik darbesi!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Süleymani açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Süleymani açıklaması
5 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti
5 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti
Putin İstanbul'a geliyor
Putin İstanbul'a geliyor
Daha Fazla Video Göster