CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın kadın düşmanlığı!
Her fırsatta kadın haklarından dem vuran CHP’nin skandalları bitmiyor. 2017 yılında AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu’na karşı sarf ettiği ağır hakaretlerle gündeme gelen CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan bir skandala daha imza attı. Ocak ayı Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında bu sefer de AK Partili Belediye Meclis üyesi Esra Yüksel’i hedef aldı. CHP’li başkan kadın üyeyi sert ifadelerle adeta azarladı. “Çıkarıp gösteriyorum mars oluyorsun” gibi skandal ifadeler kullandı.
Bulduğu her fırsatta kadın haklarınden dem vuran ülkedeki kadın cinayetlerinde dahi siyasi çıkar elde etmek için utanmadan hükümete yüklenen CHP'de kadın düşmanlığı bir kez daha patlak verdi.
KADIN DÜŞMANLIĞI BİTMEDİ
2017 yılında AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na karşı sarf ettiği ağır hakaretlerle gündeme gelen CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yine kadın düşmanlığıyla gündemde.
CHP'li Gökhan, Ocak ayı Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında bu sefer de AK Partili Belediye Meclis üyesi Esra Yüksel'i hedef aldı.
"ÇIKARIP GÖSTERİYORUM MARS OLUYORSUN"
AK Partili Esra Yüksel'i adeta azarlayan CHP'li Gökhan, "Çıkarıp gösteriyorum mars oluyorsun" gibi skandal ifadeler kullandı.
Kadın üyeye söz hakkı tanımayan Gökhan, karşısında seçilmiş bir meclis üyesi olduğunu unutup nezaket dışı tavır takındı.
İLK SKANDALI DEĞİL
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 2017 yılında AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu'na karşı skandal ifadeler kullamıştı.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın Meclis üyesine "Kendi işinize bakın. Size ne? Bakın iş başka yere gidecek. Size ne? Karışmayın. Bu nasıl Belediye Meclisi yahu. Kesin! Mikrofonu kapattırmayın bana! Kesin! Ahlaklı olun! Konuyu kapatın.. Arkadaşlar mikrofonu kapatın.. Otur yerine... Çıkarken bağırma!" diye bağırmıştı.
CHP'nin 2017 yılında yaşanan olaydan sonra Gökhan'a sahip çıkması ve tekrar aday göstermesi tepkiyle karşılanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar!
- Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil?
- Mehmetçiğin şefkati dün Suriye'de bugün Libya'da
- İDO ve BUDO seferlerinde iptal!
- Rus lider Putin Türkiye'de
- Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi
- Fatih Portakal'a tepkiler büyüyor!
- Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü
- Hafter'in hava üstünlüğüne Mehmetçik darbesi!
- Sabiha Gökçen'de uçuşlar yine ertelendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!
- İDO ve BUDO seferlerinde iptal!
- Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Seikidika’nın kariyeri!
- Çin Seddi ne zaman yapıldı? Çin Seddi kaç km, neden yapıldı?
- Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman?
- EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Çocuk bu akşam var mı? Çocuk dizisi 16. yeni bölüm ne zaman?
- Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!
- Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? 7 Ocak ATV yayın akışı - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı?