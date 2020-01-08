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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
ÇAVUŞOĞLU İTALYAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dış politikadaki girişimlerini sürdüren Dışişleri Bakanı , bu kez İstanbul'da bir görüme yaptı. ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio bir araya geldi.

, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile İstanbul'da baş başa ve heyetlerarası görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu misafir etmekten memnuniyet duyduk. Çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

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