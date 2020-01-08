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Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için İstanbul’a geldi. Erdoğan, Rus devlet adamı Putin ile de İstanbul'da görüşecek.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'a geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için akşam saat 23.55 sıralarında İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler öncede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a gelmiş ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmıştı.

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