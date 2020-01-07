Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çetin kış şartlarına rağmen üs bölgelerinde görevli askerlerin görüntülerini, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır!" başlığı ile paylaştı.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan , "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız" başlığı ile video paylaştı.
1.17 saniyelik videoda, zorlu kış şartlarına rağmen Hakkâri Soğuk Tepe Hudut Taburu, 2 bin 80 rakımlı Hakkari Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tepeşin Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tuğtepe Üs Bölgesi, Hakkari Glini Üs Bölgesi ve Hakurk Şahin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin görüntülerine yer verildi.
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