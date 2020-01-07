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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
HER BİR BAYRAĞIN GÖLGESİNDE BİR TÜRK ASKERİ VARDIR

(MSB) çetin kış şartlarına rağmen üs bölgelerinde görevli askerlerin görüntülerini, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir vardır!" başlığı ile paylaştı.

, sosyal medya hesabı Twitter'dan , "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız" başlığı ile video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI: HER BİR BAYRAĞIN GÖLGESİNDE BİR TÜRK ASKERİ VARDIR

1.17 saniyelik videoda, zorlu kış şartlarına rağmen Hakkâri Soğuk Tepe Hudut Taburu, 2 bin 80 rakımlı Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tepeşin Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tuğtepe Üs Bölgesi, Hakkari Glini Üs Bölgesi ve Hakurk Şahin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin görüntülerine yer verildi.

Görüntüde Mehmetçiğin operasyonlarına dondurucu soğuya rağmen devam ettiği görüldü.

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