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Son dakika: 49 ilde dev "NarkoNet 5" operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
49 İLDE DEV OPERASYON!

Son dakika haberine göre Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon yapıldı. koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen " 5 Operasyonu"nda 137 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen operasyonda 137 şüpheli yakalandı.



49 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 49 ilde eş zamanlı " 5 Operasyonu" başlatıldı.



137 GÖZALTI VAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 137 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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