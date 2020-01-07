Son dakika: 49 ilde dev "NarkoNet 5" operasyonu
Son dakika haberine göre Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen "NarkoNet 5 Operasyonu"nda 137 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen operasyonda 137 şüpheli yakalandı.
49 İLDE DÜĞMEYE BASILDI
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 49 ilde eş zamanlı "NarkoNet 5 Operasyonu" başlatıldı.
137 GÖZALTI VAR
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 137 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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