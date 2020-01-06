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Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gece Trump ile görüştüğünü ve hemen ardından saldırının gerçekleştiğini belirten Başkan Erdoğan, İranlı Generale suikast için "Asla tasvip etmeyiz" dedi.

A Haber, Başkan Başkanlığında yapılan AK Parti MKYK Toplantısının perde arkası bilgilerine ulaştı.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Unsurlarımız Libya'da. Mehmetçik orada koordinasyon görevi üstlenecek. Türk askerinin amacı savaşmak değil. Biz o akşam Trump ile konuştuk. 4-5 dakika sonra suikast meydana geldi, demek ki planlamıştı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Erdoğan, İranlı Generale suikast için, "Asla tasvip etmeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

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