Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gece Trump ile görüştüğünü ve hemen ardından saldırının gerçekleştiğini belirten Başkan Erdoğan, İranlı Generale suikast için "Asla tasvip etmeyiz" dedi.

A Haber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan AK Parti MKYK Toplantısının perde arkası bilgilerine ulaştı.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Unsurlarımız Libya'da. Mehmetçik orada koordinasyon görevi üstlenecek. Türk askerinin amacı savaşmak değil. Biz o akşam Trump ile konuştuk. 4-5 dakika sonra suikast meydana geldi, demek ki planlamıştı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Erdoğan, İranlı Generale suikast için, "Asla tasvip etmeyiz" dedi.