Son dakika: Eskişehir'de okullara kar tatili!
Son dakika haberine göre; Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, Eskişehir genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacak.
Eskişehir'de gece başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Eskişehir'de dün gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle eğitim öğretime ara vereceği açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaşarak vatandaşlara duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti'ye geçmek istiyorlar
- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
- İstanbul halkı isyan etti! Değnekçiyi geçtiler...
- Türkiye'den Kasım Süleymani açıklaması
- İstanbul Üniversitesi'nden yemekhane açıklaması
- Bakan Çavuşoğlu Cezayir'i ziyaret edecek
- Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
- Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile görüştü
- Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
- Başkan Erdoğan: Enflasyon tek haneli olacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?
- Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!
- Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kar tatili olan iller: 6 Ocak hangi illerde kar tatili oldu? Kar tatili son dakika açıklamaları!
- 6 Ocak Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Valilik açıklaması var mı?
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 6 Ocak Sivas kar tatili var mı? Valilik MEB açıklaması geldi mi?
- Malatya yarın okullar tatil mi? (6 Ocak) Malatya kar tatili var mı? Valilik açıklaması geldi mİ?
- Mersin’de “kırmızı” alarm! 6 Ocak Mersin’de yarın okullar tatil mi? Mersin okulllar tatil mi?
- BİM aktüel ürünler 10 Ocak: BİM aktüel katalog sürprizlerle dolu! İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi…
- KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları…