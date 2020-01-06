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Hükümetten e-Devlet açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
HÜKÜMETTEN E-DEVLET AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , ’te 2023 hedefinin 53 milyon kullanıcı olduğunu açıkladı. Ayrıca Turhan "Yerleşim yeri belgesi hizmetinin e-Devlet Kapısı'na entegre edilmesiyle sağlanan tasarruf miktarı 360 milyon lira oldu" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , yaptığı açıklamada, "Geçen yıl sonu itibarıyla 45 milyon kullanıcı sayısının hedefi, aralık ayı itibarıyla aşıldı. Bugün itibarıyla 45 milyon 72 bin 811 kişiye ulaşan Kapısı'nda, 2023 hedefi 53 milyon kullanıcıya 893 farklı kurum hizmetinin sunulması olarak belirlendi" dedi.

Bakan Turhan, "Şu anda e-Devlet Kapısı'ndan 5 bin 180 farklı hizmet sunulmakta. Bunların 2 bin 600'ü devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 123'ü belediye hizmetleri, 403'ü özel kurum hizmetleri, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 1039 yeni hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edildi" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Turhan "Yerleşim yeri belgesi hizmetinin e-Devlet Kapısı'na entegre edilmesiyle sağlanan tasarruf miktarı 360 milyon lira oldu" şeklinde konuştu.

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