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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel'den kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN İLE MERKEL'DEN KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika... Başkan , Almanya Başbakanı Angela ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Başkan , Almanya Başbakanı Angela ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile yapacağı görüşmeyle ilgili dün katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan, "Şimdi yarın mesela benim Merkel'le görüşmem var. Yarın Merkel'le yapacağım görüşmede biz tabii büyük ihtimalle bu Irak, İran, bu olayı konuşacağız ama o önemli bir konu olarak da Berlin sürecini önümüze getirecek ve Berlin süreciyle de Libya'yı masaya yatıracağız. Çünkü liderler seviyesinde Berlin sürecini devam ettirmek istiyor. Tabii biz de Sayın Merkel'e şunu söyledik, 'Yani eğer hakikaten Sayın Putin falan geleceklerse ben de gelirim ama Sayın Putin gelmeyecekse o zaman bizim kendi özel temsilcilerimiz bugüne kadar nasıl geldiyse gene onlar gelsin.' Yarın konuşacağız, duruma göre bakacağız. Libya tabii ama ortada daha bu Irak, İran olayı yoktu. Şimdi tabii o da var dolayısıyla bu da şimdi gündeme oturacak. Fakat bütün bunlarla beraber tabii bizim biliyorsunuz Dörtlü Zirvemiz vardı. Bu zirveye de o zaman Putin de katılmıştı. Şimdi katılacağını zannetmiyorum ama şimdi yeni bir aktör Boris Johnson (İngiltere Başbakanı). Londra'da konuştuktan sonra orada böyle bir mutabakat ortaya çıktı. 'Tamam o zaman İstanbul'da biz Dörtlü Zirveyi yapalım.' dediler. Şimdi şubat ayı içerisinde Dörtlü Zirveyi İstanbul'da yapacağız." ifadelerine yer vermişti.

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