Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler?
Binlerce adayı ilgilendiren atama takviminde yer alan sözleşmeli öğretmenlik alımı başvuruları bugün başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercihlerin gerçekleştirileceği ve ardından merakla beklenen atamaların yapılacağı tarihler de merak konsu oldu. İşte MEB 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı...
MEB tarafından müjdesi verilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvurusu için kritik gün geldi çattı! Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hayallerindeki mesleği gerçekleştirmenin peşinde olan on binlerce vatandaş, '2020 Sözleşmeli öğretmen tercih başvuru nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. MEB, geçtiğimiz günlerde yayımladığı tercih kılavuzu ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı, şartları ve kontenjan bilgilerini paylaşırken, adayların cevabını merak ettiği istenen belgeleri de açıkladı. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl, nereden yapılır? Haberimizden, ön başvuru ekranı başta olmak üzere gerekli olan evraklar, şartlar ve kontenjan bilgileri gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.
Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.
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