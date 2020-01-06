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İran füze birlikleri alarm durumunda! Savunma mı saldırı mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
İRAN'DA ALARM! SAVUNMA MI SALDIRI MI?

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından ABD-İran arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. İran'ın alarm durumuna geçti. Teyakkuz halinin savunma ya da saldırı için mi olduğunun henüz belli olmadığı kaydedilirken ABD ordusunun durumu izlemeye devam ettiği ifade edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD'li bir üst düzey yetkili, Irak'ın başkenti 'ta Devrim Muhafızları Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın füze birliklerinin ülke genelinde alarm durumuna geçtiğini söyledi.

Teyakkuz halinin savunma ya da saldırı için mi olduğunun henüz belli olmadığı belirtildi. ABD ordusunun durumu izlemeye devam ettiği açıklandı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

"YOLU KAPANMAYACAK"

İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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