ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in 18 yıl 6 ay hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında ’silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ’zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı Adem Güney tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olarak görev yaptığı 2010-2015 yılları arasında ÖSYM'nin kozmik odası olarak bilinen soruların hazırlandığı birime alınan kişilerin tamamının FETÖ üyesi olduğu belirtildi.

SORULARI KOPYALADIKLARI İKİ YENİ PROGRAM TESPİT EDİLDİ

İddianamede, ÖSYMde yaklaşık bir yıldır sürdürülen inceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, söz konusu yıllarda kurum tarafından düzenlenen tüm sınavlara ilişkin soruların, soru havuzundan çekilip matbaaya gönderilmek üzere sır cihazı adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlar vasıtasıyla arka plana kaydedildiği belirtildi. Bilgisayarların arka planına yüklenen soruların, kurumda görevli örgüt mensupları tarafından FETÖ'nün ÖSYM'den sorumlu imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı, soruların Şimşek vasıtasıyla örgüt mensuplarına ulaştırıldığı kaydedildi.

Raporda, soruşturmaların başlatılmasıyla birlikte örgüt mensuplarının ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı, buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu belirtildi.