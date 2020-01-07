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07.01.2020

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gece Trump ile görüştüğünü ve hemen ardından saldırının gerçekleştiğini belirten Başkan Erdoğan, İranlı Generale suikast için "Asla tasvip etmeyiz" dedi.

A Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan AK Parti MKYK Toplantısının perde arkası bilgilerine ulaştı.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Unsurlarımız Libya'da. Mehmetçik orada koordinasyon görevi üstlenecek. Türk askerinin amacı savaşmak değil. Biz o akşam Trump ile konuştuk. 4-5 dakika sonra suikast meydana geldi, demek ki planlamıştı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Erdoğan, İranlı Generale suikast için, "Asla tasvip etmeyiz" dedi.

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