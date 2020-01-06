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Bakan Çavuşoğlu Cezayir'i ziyaret edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU CEZAYİR'İ ZİYARET EDECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazar gününü İngiltere, Pakistan ve Katarlı mevkidaşları ile görüştükten sonra BM Genel Sekreteri ile görüşerek geçirdi. Sıkı dış diplomasinin ardından 'nun 6-7 Ocak’ta Cezayir’i ziyaret edeceği açıklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Ocak'ta Cezayir'i ziyaret edecek.

yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

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