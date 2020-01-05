İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!

vİzmir deprem mi oldu? İzmir’de korkutan deprem sonrası İstanbul’da deprem şiddeti kaç sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kandilli son depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İzmir’de deprem şiddeti kaç oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre İzmir depremi şiddeti araştırılıyor.

İzmir deprem mi oldu? Kandilli son depremler İzmir deprem şiddeti kaç? İzmir deprem şiddeti kaç sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar İzmir'de deprem şiddeti kaç sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler listesi…

İZMİR'DE DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD verilerine göre Ege Denizi, 21.31 km. Urla – İzmir'de saat 01:11 itibariyle 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ