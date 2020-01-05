Mersin’de “kırmızı” alarm! 6 Ocak Mersin’de yarın okullar tatil mi? Mersin okulllar tatil mi?
6 Ocak Mersin’de yarın okullar tatil mi? Mersin okullar tatil mi sorusu ilde yaşayan vatandaşların gündemine oturdu. Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarı haritasında Mersin için kırmızı renk gösterilmesi nedeniyle vatandaşlar Mersin yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi. Peki, 6 Ocak Pazartesi Mersin okul tatili var mı? Mersin Valiliği tatil açıklaması geldi mi? İşte detaylar…
Mersin'de yarın okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi Mersin okullar tatil mi sorusu gündemde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Mersin'de kırmızı alarm verilirken ilde yaşayan vatandaşlar da Mersin yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 6 Ocak Mersin'de yarın okullar tatil mi? Gözler Mersin Valiliği tatil açıklamalarına çevrildi. İşte son bilgiler!
MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (6 OCAK)
Mersin okul tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
METEOROLOJİDEN MERSİN İÇİN 'KIRMIZI' UYARI
Meteorolojiİ Genel Müdürlüğü'nce yarın sabahtan itibaren Adana ile Mersin'de kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Çarşamba sabahına kadar şiddetli ve yer yer aşırı olmak üzere yağışların süreceği kaydedildi. Metrekareye 100- 200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı sistemi olan 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi. Hava durumunun çok tehlikeli olacağı anlamını taşıyan kırmızı uyarıda, kuvvetli meteorolojik olayın tahmin edildiği, hasar ve kayıpların olmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Bu olayların çoğu durumda geniş alan üzerinde hayatı tehdit edebileceğine dikkat çekilen uyarıda, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerektiği kaydedildi.
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamayla İstanbul için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kar yağışının beklenmediğinin belirtildiği açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) meteorolojik uyarıda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgiye göre; Rüzgârın, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.
Bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yarın gün boyunca ve Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. İstanbul genelinde kar yağışı beklenmemektedir. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle; ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
ANKARA'DA FIRTINA UYARISI
Ankara Valiliği'nce kentte yarın için kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, olası soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın saatte 50-80 kilometre seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
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