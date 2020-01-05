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Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

, ile telefonda görüştü. İki bakanın, görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini ele aldığı aktarıldı.

, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın, görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini ele aldığı aktarıldı.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla görüştü SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
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