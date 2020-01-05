Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile telefonda görüştü. İki bakanın, görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini ele aldığı aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakanın, görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini ele aldığı aktarıldı.
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