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Türk polisini hedef alan Ruhat Mengi yine rezil oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
TÜRK POLİSİNİ HEDEF ALMIŞTI! YİNE REZİL OLDU

Gazeteci hesabı Twitter üzerinden 'deki polislerin şiddet videosu ile polisini hedef almaya çalıştı ve "Polisine güvenemeyen millet kime güvensin" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 'de yayınlanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde bir şüpheli, iki polis tarafından araçtan sürüklenerek indirilip feci şekilde dövülüyordu.

Türk polisini hedef alan Ruhat Mengi yine rezil oldu TÜRK POLİSİNİ HEDEF ALAN RUHAT MENGİ YİNE REZİL OLDU

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polisini karalamak için videodakilerin Türk polisi olduğunu iddia eden gazeteci , hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığını etiketleyerek "Polis bunu yapamaz! Yapan polisler ceza almalıdır. Düşmana vurur gibi vuruyorlar gencecik çocuğa. Polisine güvenemeyen millet kime güvensin" paylaşımında bulundu.

YÜZLERCE UYARI ALDI AMA KALDIRMADI

Ruhat Mengi, yüzlerce takipçisi tarafından uyarılsa da Türk polisine yönelik sözleri nedeniyle özür dilemedi, paylaşımı silmedi.

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