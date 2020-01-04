Diyarbakır'da bir Çiftlik Bank vakası daha! 20 milyon toplayıp kayıplara karıştılar

Diyarbakır'da Çiftlik Bank vurgununa benzer bir olay yaşandı. İddiaya göre, hayvan çiftliği kuran iki kardeş, yüksek karla kazanç elde ettireceklerini söyleyerek piyasadan topladıkları 20 milyon liralık büyükbaş hayvanla kayıplara karıştı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeşin, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay akıllara Çiftlik Bank vurgununu getirdi.

Yaklaşık 7 ay önce Silvan'a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş Diyarbakır'ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman'ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanlarını alarak kayıplara karıştı. M.A. ve A.A.'dan iki gün haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti. Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyete başvurdu.