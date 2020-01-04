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Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
BAĞDAT'TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKINLARINA FÜZELİ SALDIRI

'ta peş peşe füzeli saldırılar gerçekleştirildi. Başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi. Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.

'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

BİR SALDIRI DA ASKERİ ÜSSE

Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.

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