Bakan Berat Albayrak 'Vizyon 2020 Toplantısı'na katıldı
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kamu Bankaları üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı'nda bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, "Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankaları ile ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kamu Bankaları üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı"nda bir araya geldi.
Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Kamu Bankalarımızın üst düzey yöneticileri ile "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankaları ile ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hüngür hüngür ağladılar!
- Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başlıyor! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı
- Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
- Başkan Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
- AK Parti'den flaş şehit cenazesi açıklaması
- İran savaş bayrağını açtı!
- Süleymani'nin ABD planları deşifre oldu!
- CHP'den uyuz vakalarına skandal açıklama!
- İran'dan korkutan açıklama! ABD'nin 35 hayati noktası...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
- 2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
- Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başlıyor! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?
- 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…
- 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
- Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
- 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…
- 18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
- Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?