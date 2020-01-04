Bakan Berat Albayrak 'Vizyon 2020 Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kamu Bankaları üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı'nda bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, "Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankaları ile ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kamu Bankaları üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı"nda bir araya geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Kamu Bankalarımızın üst düzey yöneticileri ile "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankaları ile ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.