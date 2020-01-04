Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanların, Irak, İran ve ikili konuları ele aldığı belirtildi.
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