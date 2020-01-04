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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
ÇAVUŞOĞLU ABD'Lİ MEVKİDAŞI POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanların, , ve ikili konuları ele aldığı belirtildi.

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