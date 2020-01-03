03 Ocak 2020, Cuma
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Son dakika: YPG-PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
YPG-PKK'NIN SÖZDE İSTİHBARAT SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberine göre Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu , 'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.

Son dakika haberine göre Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu , 'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.
Son dakika: YPG-PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü YPG-PKK'NIN SÖZDE İSTİHBARAT SORUMLUSU METİN ARSLAN ÖLDÜRÜLDÜ

MİT VE POLİSİN KANDİL'DEKİ OPERASYONUNDA YAKALANAN İKİ PKK'LI TERÖRİST TUTUKLANDI

Öte yadnan Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki kadın terörist tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Farkin' kod adlı G.M. ve 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak ülkemize getirilmişti.

İki örgüt mensubu, hazırlanan tahkikat evrakıyla 2 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır."

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