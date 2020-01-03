İmamoğlu'nun Boğaz'daki yılbaşı şovunun maliyeti belli oldu
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
Yenikapı'ya hizmet araçlarını çekerek "İsraf var" diye şov yapmaya kalkan ve sürekli israftan dem vuran CHP’li Ekrem İmamoğlu, yeni yıl kutlamalarına adeta servet harcadı. Belediyedeki işçilerin ekmeğiyle oynayan İmamoğlu, İstanbul Boğazı’nda düzenlediği havai fişek kutlamalarına 320 bin TL harcandığını açıkladı.
İBB'nin yılbaşı gece yarısı İstanbul Boğazı'nda oldukça görkemli bir şekilde gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, yaklaşık 5 dakika sürdü. Bir kesim, Boğazın ışıl ışıl güzelliğini havai fişek eşliğinde bütün dünyaya gösterilmesinden oldukça mutlu olurken, bir kesim de 3-5 dakikalık bir gösteri için dünyanın parası harcandığını iddia ederek, "İsraf eleştirisi yaparken bu israf niye" dedi.
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