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03.01.2020

MİT'ten Irak'ta film gibi operasyon! PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü |Video

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) Irak'ta film gibi operasyon! Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde film gibi bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın yerini belirleyen ekipler, operasyonun düğmesine bastı.

Kırmızı listede aranan terörist Arslan, 2019'un Kasım ayında Sincar Hanesor'da nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.

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