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Son dakika: Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
TÜRKİYE'DEN IRAK'A SEYAHAT UYARISI

... , İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından 'taki olası karışıklığı dikkati çeken bir mesaj yayımladı. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı

, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça 'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Bakanlık tarafından Irak'a yönelik seyahat uyarısı yayımlandı.

Irak'ta bugün yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimaline işaret edilen uyarıda, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

DIŞİŞLERİ TELEFON NUMARALARINI PAYLAŞTI

Uyarıda, halihazırda Irak'taki Türk vatandaşlarından, bakanlıkça yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları istendi.

Öte yandan vatandaşların, Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, 'nin Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve "embassy.baghdad@mfa.gov.tr" e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani kimdir? Neler yaptı? Hakkında bilmedikleriniz ABD'NİN ÖLDÜRDÜĞÜ KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR? NELER YAPTI? HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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