Son dakika: Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından Irak'taki olası karışıklığı dikkati çeken bir mesaj yayımladı. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Bakanlık tarafından Irak'a yönelik seyahat uyarısı yayımlandı.
Irak'ta bugün yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimaline işaret edilen uyarıda, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanıldı.
DIŞİŞLERİ TELEFON NUMARALARINI PAYLAŞTI
Uyarıda, halihazırda Irak'taki Türk vatandaşlarından, bakanlıkça yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları istendi.
Öte yandan vatandaşların, Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve "embassy.baghdad@mfa.gov.tr" e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri bilgisi paylaşıldı.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MİT'in Arnavutluk'tan getirdiği FETÖ'cü tutuklandı
- Süleymani'nin öldürülmesine Çin'den ilk yorum!
- HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı
- İran'dan ABD'ye yeni tehdit
- AK Parti'den flaş Kasım Süleymani açıklaması!
- Rusya'dan Süleymani açıklaması: Tansiyon yükselecek
- Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
- Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
- Cumhurbaşkanlığından ABD ve İran'a çağrı
- ABD, Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?
- 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…
- 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
- Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
- 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…
- 18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
- Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…