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Son dakika: Ankara'da bir tren raydan çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020
ANKARA'DA BİR TREN RAYDAN ÇIKTI!

Son dakika haberine göre; 'da Behiçbey İstayonu'nda bir tren raydan çıktı. Vagonun boş olduğu, ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, temizlik ve bakım için Marşandiz'de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.

Vagonların raya oturtulma çalışmaları devam ediyor.

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