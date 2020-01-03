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İran'dan ABD'ye yeni tehdit

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
İRAN'DAN ABD'YE YENİ TEHDİT

Son dakika haberi! 'dan 'ye yeni tehdit: "Uygun zaman ve mekanda çok sert bir intikam alınacak"

detaylar gelecek...

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