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HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
HDP ÖNÜNDEKİ OTURMA EYLEMİNDEN ETKİLENİP PKK KAMPINDAN KAÇTI

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenip, terör örgütü 'nın Irak'taki kamplarından kaçan S.B. (16) isimli erkek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri süren S.B., 'da ailesiyle buluşturuldu.

'da 2016'da 12 yaşındayken önce Mardin'in Nusaybin ilçesine, ardından Irak'a götürülen S.B., Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, terör örgütü 'nın kamplarından kaçtı.

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GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

'nda güvenlik güçlerine teslim olan S.B., Şırnak'ın Silopi ilçesinden alınarak memleketi Batman'a götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturulan S.B.'nin işlemleri sürürken, Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip pişman olduğunu ve kaçtığını söylediği belirtildi.

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