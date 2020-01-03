İçişleri Bakanlığı açıkladı! 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Muğla'da ekipler, Fethiye açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine geçti. Harekete geçen kurtarma ekipleri 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.
İçiişleri Bakanlığı'ndan düzensiz göçmenlerle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
İHBAR GELDİ
"02 Ocak günü saat 01.35 sularında, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 8 düzensiz göçmenin (3 kadın, 5 erkek) cansız bedenine ulaşılmıştır.Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürüt��len arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."
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