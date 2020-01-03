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Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİSİ'NDE KILDI

Başkan Recep Tayyip , cuma namazını 'nde kıldı. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip , için Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki 'ne geçti.

Başkan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.

Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİSİ'NDE KILDI

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