Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Başkan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.
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