YPG-PKK'ya ağır darbe! 72 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik geçen yılın aralık ayında düzenlenen operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının YPG/PKK'lı teröristlere yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.
Gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya 2019 yılının son ayında da ağır darbe vurdu.
BİR AYDA 72 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
1-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 72 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 162 şüpheliden aralarında HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 99'u tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Geçen yılın aralık ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 9 asker de tedavi altına alındı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE SORUMLULARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, söz konusu ayda terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde 6 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristten "Alişer" kod adlı Yücel Kandemir'in, Erzurum'un Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin öldürülmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlendi.
Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Şenyayla bölgesinde 7-8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Şenyayla sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Erdal Tekay, sözde "Amed Eyaleti Dorşin Gücü" sorumlusu "Ciwan Tolhildan" kod adlı Musa Kalkan ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İran'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Aziz Oruç ile HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek, 12 Aralık'ta Ağrı kara yolunda yakalandı. Ekelek'in, terörist Oruç'a yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalıştığı öğrenildi.
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Kandil'deki operasyonda iki kadın terörist yakalanarak Van'a getirildi.
ÖRGÜTE KATILIM TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle ağır kayıplar veren örgütteki çözülmeler de sürüyor.
Çok sayıda teröristin teslim olarak devletin şefkatli kollarına sığındığı 2019 yılında, örgüte katılımın son yılların en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 20 Aralık'ta gerçekleştirilen İl Özel İdareleri 18. Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, "Örgüte katılım rakamları tarihin en düşük seviyesindedir. Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir. Bunun neredeyse üç katını da teslim ve ikna yoluyla örgütten kopardık." ifadelerini kullanmıştı.
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