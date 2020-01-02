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Başkan Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, LEYLA İLE MECNUN OYUNUNU İZLEDİ

Başkan , Ankara Devlet Tiyatrosunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Başkan , Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Leyla ile Mecnun" oyununu izledi.

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Erdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyunun yazarı İskender Pala, oyuncuları tebrik etti.

Erdoğan'ın eşi ile katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da oyunu izledi.

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