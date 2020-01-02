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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya tezkeresi için "hayırlı olsun" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN LİBYA TEZKERESİ MESAJI

Dışişleri Bakanı , Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkeresinin, Türkiye'nin çıkarlarının korunması için önemli olduğunu vurgulayarak, "hayırlı olsun" mesajını iletti.

Dışişleri Bakanı ,, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " tezkeresi ülkemizin çıkarlarının korunması ve bölgenin barış ve istikrarı için önemlidir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, bugün, TBMM Genel Kurulu'nda 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla kabul edilmişti.

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