Ankara'da Polatlı'da 33 saatlik su kesintisi
Ankara'nın Polatlı ilçesine su temini sağlayan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle ilçede 2-3 Ocak tarihleri arasında su kesintisi uygulanacak.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), ana isale iletim hattında yaşanan arıza nedeniyle ilçeye 2 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 08.00'den 3 Ocak Cuma günü (yarın) saat 17.00'a kadar su veremeyecek. Yüzükbaşı İçme Suyu Tesisleri'nden Polatlı ilçesine su temin edilen 1200'lük çelik boruda meydana gelen arızanın giderilmesi için ASKİ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından ilçeye yarın saat 17.00'den itibaren su verilmeye başlanacağını kaydettiler. Polatlıların su kesintisinden etkilenmemesi için ASKİ, tankerlerle ilçeye su takviyesinde bulunuyor.
ASKİ yetkilileri, meydana gelen arıza hakkında şu bilgileri verdiler:
"Polatlı ilçesinin içme suyu 83 kilometre mesafedeki Yüzükbaşı mevkiinde açılan kuyulardan sağlanmaktadır. İletim hattı 1993 yılında İller Bankası tarafından inşa edilen 1200 mm çaplı ve 83 kilometre uzunluğunda çelik boru hattından oluşmaktadır. İnşaat sırasında katodik koruma yanlış bağlandığı ve elde edilen kuyu suyu korrozif özellikte olduğu için boru hattı erkenden yıpranmış olup, sık sık arızalar meydana gelmektedir. Diğer taraftan mevcut kuyuların hem verimi düşmüş hem de tuzlanmalar meydana gelmiştir."
İvedik-Polatlı boru hattının acilen inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken ASKİ yetkilileri, ömrünü tamamlamış olan kuyular yerine Polatlı'ya Ankara'dan daha kaliteli su ileten boru hattının inşa edilmesinin zaruri olduğunu vurguladılar. Polatlı halkının kesintisiz ve kaliteli su içebilmesi için İvedik-Polatlı boru hattının yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden yetkililer, "Hattın yenilenmesi için mevcut finansman kaynakları yetersiz kalıyor. Bu nedenle hattın yapımı için acil olarak kredi temini gerekiyor. Bu konu daha önce Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek, reddedildi. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi, bu bölgedeki boru hattını en kısa sürede kendi öz kaynaklarıyla yapacak. Planlı olmayan su kesintisi nedeniyle vatandaşlarımızdan özür dileriz" dediler.
Polatlı'da 2 gün süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle:
"İlçe merkez mahalleleri: Cumhuriyet, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Gazi, Gülveren, İstiklal, Kurtuluş, Mehmet Akif, Şehitlik, Şentepe, Yeni ve Zafer mahalleleri. Kırsal mahalleler: İğciler, Karailyas, Beylikköprü-Eskipolatlı, Karahamzalı, Kocahacılı, Gümüşyaka, Karapınar, Basri, Ömerler, Sazılar ve Yassıhöyük mahalleleri."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Flaş gelişme
- Altında rekor cari açığı düşürdü
- TSK hainlere darbeyi indirdi! 72 terörist...
- Dünyanın konuştuğu olayda flaş gelişme!
- Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi!
- CHP'li belediyeden skandal! Mezarlık üstüne...
- CHP'li Altay'dan Mehmetçiğe skandal sözler!
- FETÖ’nün gizli istihbarat üssü nokta adres olarak tespit edildi
- TBMM'de tarihi gün! Cumhur İttifakı yetiyor
- "CHP Türkiye'nin menfaatlerini ayaklar altına alıyor"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…
- Büyük ikramiye (80 milyon TL) kime çıktı? Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı?
- Termik santral nedir? Kapatılan filtresiz termik santraller nerede?
- Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?
- Bu hafta diziler var mı? Diziler kaç hafta yok? İşte televizyonların yayın akışı…
- Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!
- 2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar? - Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!
- Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!
- 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?