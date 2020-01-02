CHP'li İlkay Girgin Erdoğan kendini müdür olarak atamıştı! Şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor
İzmir'e’de Karaburun Belediyesi’nin Eğlenhoca Mahallesi’ndeki kafeterya çalışması, tepkilere neden oldu. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, çalışmaların eski ve tarihi mezarlık üzerinde yapıldığını, çalışmalar sırasında insan iskeletlerinin yüzeye çıktığını ileri sürdü. Belediye Başkanı Erdoğan, temmuz ayında kendini, belediye şirketine müdür olarak atamasıyla da gündeme gelmişti.Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın talimatıyla Eğlenhoca Mahallesi'nde, kafeterya yapılması için çalışma başlatıldı. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, eskiden mezarlık olan alanda yapılan çalışmalara tepki gösterdi.
Meydan, kafeterya, çay bahçesi yapılacak alanın çevresine örülecek duvarlar için kepçelerle çalışma başlatıldığını ve bu çalışmalar sırasında insan kemiklerine rastlandığını iddia eden Adem Avcı, "Çalışmalar, tarihi bir mezarlık üzerinde yapılıyor.
Bu alanın mezarlık olduğu biliniyordu. Bilinmesine rağmen alan kazıldı, çalışmalarda birçok kemik ortaya çıktı. Kemiklerin ortaya çıkmasına rağmen çalışmalar durmadı" dedi. Belediye Başkanı'nın siyasi rant peşinde olduğunu iddia eden Avcı, çalışmaların durdurulması gerektiğini söyledi. Avcı, rant uğruna insanların hassasiyetleri ile oynandığını savundu.
KENDİNİ BELEDİYE ŞİRKETİNE 'MÜDÜR' ATAMIŞTI
İlkay Girgin Erdoğan'ın ismi, temmuz ayında kendi kendisini belediye şirketine müdür olarak atadığı ortaya çıkınca gündeme gelmişti. Kendini belediyenin şirketine müdür atayarak 7 bin 500 lira huzur hakkı alan CHP'li başkan, gelen tepkiler üzerine müdürlük görevinden istifa edip, aldığı iki aylık maaşı bir okula bağışlamıştı.
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