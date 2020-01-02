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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı , "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir. Orada yaşanan çatışmalar dolayısıyla özellikle güneyden sınırlarımıza doğru sivil insanların bir hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı 'nun açıklamalarından satır başları;

Orada (İdlib'de) yaşanan çatışmalar dolayısıyla özellikle güneyden sınırlarımıza doğru sivil insanların bir hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngörmüştük ve bunu bir süredir de takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirlere; bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin birtakım planlamalar yapmıştık.

Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir.

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