İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir. Orada yaşanan çatışmalar dolayısıyla özellikle güneyden sınırlarımıza doğru sivil insanların bir hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;
Orada (İdlib'de) yaşanan çatışmalar dolayısıyla özellikle güneyden sınırlarımıza doğru sivil insanların bir hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngörmüştük ve bunu bir süredir de takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirlere; bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin birtakım planlamalar yapmıştık.
Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir.
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