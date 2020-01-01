Yıldıray Sapan CHP'nin FETÖ'nün eline nasıl geçtiğini anlattı
Memleket Meselesi programına konuk olan CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, Deniz Baykal'a kurulan komple ile başa gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi değiştirdiğini söyledi. "Mustafa Kemal'cileri ihraç ettiler" diyen Sapan, "FETÖ ile bağlantılı isimler partiye sızmıştı. Zaman gazetesi üyeliği olan isimler var" şeklinde konuştu.
CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan A Haber'deki 'Memleket Meselesi' programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Sapan, FETÖ'nün CHP'yi nasıl ele geçirdiğini anlattı.
"2008'DE BAYKAL-KILIÇDAROĞLU PLANI YAPILDI"
CHP'li eski vekil Yıldıray Sapan, "Parti içinde yanlışlara size göre doğru olmayan şeylere, FETÖ yapılanmasını ifşa ettiği için 2016'nın başında CHP'den ihraç edildim. Benim eleştirilerim CHP'nin kurumsal kimliğine değil, yeni CHP'yi yönetenleredir. Eski CHP bizim partimiz, Mustafa Kemal'in partisi. Şimdiki eski CHP'den tamamıyla uzaklaşmış. Buna CHP dersek Mustafa Kemal'e haksızlık yapmış oluruz." dedi.
"Her şey 1 Mart tezkeresi ile başladı." diyen Sapan ,"2008 yılında 2010'u yazmaya başladılar. Deniz Baykal istifa ettirilecek ve yerine daha kolay yönlendirebilecekleri Kemal Kılıçdaroğlu geçecekti. 1 Mart tezkeresinin intikamıydı bir anlamda da." ifadelerini kullandı.
FETÖ'NÜN "CHP PROJESİ" NASIL BAŞLADI?
CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, "Kemal Kılıçdaroğlu o dönemden bu güne kadar Deniz Baykal'a kurulan komplo hakkında tek bir kelime etmedi. Kılıçdaroğlu bir kez bile açıklama yapmadı. Cumhuriyeti kuran partinin adını değiştirdi. Yeni CHP. Buna neden ihtiyaç duydu mesela. Nereden çıktı bu Yeni CHP? Omurgasıyla da oynamaya başladı. Mustafa Kemalcilerin hepsi tasfiye oldu. Mesela ben. Ben Kemalist bir insanım. Ben neden ihraç edilmişim; FETÖ'nün kasası ile iş yapan belediye başkanlarını ifşa ettiğim için." şeklinde konuştu.
Sapan, "FETÖ ile bağlantılı isimler partiye sızmıştı. Zaman gazetesi üyeliği olan isimler var. Bunları anlattığım için isimleri açıkladığım için ihraç edildim." dedi.
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