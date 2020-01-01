Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya "geçmiş olsun" telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem yaşadığı sakatlık hem de maruz kaldığı hırsızlık olayı nedeniyle milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sakatlığından dolayı ameliyat olmak için gittiği İtalya'da, Fransa'nın Lille kentindeki evi soyulan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, sezon başında Trabzonspor'dan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille kulübüne transfer olan Yazıcı'yı telefonla aradı.
Görüşmesinde Çavuşoğlu, hem yaşadığı sakatlık hem de evine hırsız girmesi nedeniyle Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın da hırsızlık vakasıyla ilgilendiği aktarıldı.
HABERİ ROMA'DA ALDI
Aralık ayında Monaco-Lille maçında çapraz bağları kopan ofansif futbolcu geçen hafta bir süreliğine geldiği Trabzon'dan ameliyat olmak için İtalya'ya gitmişti.
Tedavisi için Roma'da bulunan 22 yaşındaki futbolcunun Lille'deki evine hırsız girdiği, değerli eşyaları ile arabasının çalındığı medyaya yansımıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Almanya’da skandal uygulama! Türk aileleri hedef alıyorlar
- Başkan Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
- Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
- CHP'nin FETÖ'nün eline nasıl geçtiğini anlattı
- Büyük ikramiye (80 milyon TL) kime çıktı? Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı?
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van kar tatili...
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! İşte başvuru şartları...
- Hükümetten flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması: Onayladık
- Termik santral nedir? Kapatılan filtresiz termik santraller nerede?
- Mehmetçik'ten Türk milletine yeni yıl mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…
- Büyük ikramiye (80 milyon TL) kime çıktı? Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı?
- Termik santral nedir? Kapatılan filtresiz termik santraller nerede?
- Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?
- Bu hafta diziler var mı? Diziler kaç hafta yok? İşte televizyonların yayın akışı…
- Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!
- 2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar? - Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!
- Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!
- 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?