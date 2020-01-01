2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
Van’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Perşembe Van okullar tatil mi? Van kar tatili için öğrenciler ve veliler araştırma yapmaya başladı. Van Valiliği MEB açıklaması merak ediliyor. Van okul tatili için haberler yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, Van ve çevresinde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, 2 Ocak Van’da okullar tatil mi? İşte yanıtı…
2 Ocak Perşembe Van'da yarın okullar tatil mi? Van okullar tatil mi sorusu internet üzerinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vanlı vatandaşlar, Van Valiliği MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Van'da bu gece ve yarın yoğun şekilde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenciler Van kar tatili haberlerini sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılarda, Van ve çevre illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşlara uyarı yapıldı. Peki, Van'da okullar tatil mi? İşte cevabı!
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