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Büyük ikramiye (80 milyon TL) kime çıktı? Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2020
BÜYÜK İKRAMİYE (80 MİLYON TL) KİME ÇIKTI? MİLLİ PİYANGO 2020 BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE HANGİ İLE ÇIKTI?

Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı? Büyük ikramiye kime çıktı? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yapıldı. Yapılan çekilişte 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Talihliler kişi başına 20 milyon TL kazanacak. Peki, büyük ikramiye kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ilçeye çıktı? İşte detaylar…

2020 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Yılbaşı gecesi gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Şimdi ise talihlilerin kim olduğu merak konusu. Peki, büyük ikramiye kime çıktı? Büyük ikramiye hangi ilçeye çıktı? İşte milyonerler hakkında merak edilenler…

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