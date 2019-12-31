Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | 80 milyon TL çeyrek bilete…

Milli Piyango sonuçları 2020 yılbaşı gecesinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2020 yılbaşı çekilişi Milli Piyango sıralı tam liste yayınlandı mı? Milli Piyango MPİ çekiliş sonuçları sıralı tam liste şans oyunu severlerin merak konusu. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.