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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | 80 milyon TL çeyrek bilete…
2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişin ardından 2020 Milli Piyango sıralı tam liste sorgulanıyor. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar telefondan Milli Piyango sorgulama yapıyor. Milli Piyango sıralı tam liste MPİ tarafından açıklanıyor. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Giriş Tarihi: 31.12.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 22:46
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