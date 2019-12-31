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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | 80 milyon TL çeyrek bilete…

2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişin ardından 2020 Milli Piyango sıralı tam liste sorgulanıyor. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar telefondan Milli Piyango sorgulama yapıyor. Milli Piyango sıralı tam liste MPİ tarafından açıklanıyor. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 22:46
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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | 80 milyon TL çeyrek bilete…

Milli Piyango sonuçları 2020 yılbaşı gecesinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2020 yılbaşı çekilişi Milli Piyango sıralı tam liste yayınlandı mı? Milli Piyango MPİ çekiliş sonuçları sıralı tam liste şans oyunu severlerin merak konusu. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | 80 milyon TL çeyrek bilete…

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE!

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

1358490

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | 80 milyon TL çeyrek bilete…

Yapılan çekiliş sonrasında amorti rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | 80 milyon TL çeyrek bilete…

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

9976216

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | 80 milyon TL çeyrek bilete…

Tam Rakam (7) (80.000.000,00)

1358490

Tam Rakam (7) (8.000.000,00)

9976216