Bakan Pakdemirli açıkladı! Gıdada yeni dönem
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağını açıkladı. Buna göre 1 Ocak itibarıyla gıdaların alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, mönü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği' ile tüketicilere yönelik birçok önemli düzenlemenin 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yürürlüğe girecek düzenlemeye yönelik yaptığı değerlendirmede, 1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağı bilgisini verdi. Gıda alerjilerinin, çocuklarda yaygın olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinde görülebildiğine, bunun da kişilerde farklı şikayetlere yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, "Alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, mönü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak" ifadesini kullandı.
DAHA BİLİNÇLİ GIDA SEÇİMİ
Pakdemirli, hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılmasının da zorunlu hale getirildiğine dikkati çekerek, böylece hazır ambalajlı bir gıdanın 100 gramında veya 100 mililitresinde ne kadar enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker ve tuzun yer aldığının bilineceğini kaydetti. Bakan, Pakdemirli, düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli gıda seçimine ve tüketmesine, obeziteyle mücadeleye ve halen Türkiye'de kişi başı günlük ortalama 12 gram olan tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesine katkı sağlanacağını ifade etti.
TUZ KULLANIMINA SINIRLAMA
Açıklamada, düzenlemeye ilişkin teknik detaylara da yer verildi. Buna göre, yetişkinler için vitamin ve mineraller dışındaki enerji ve bazı besin öğelerinin uluslararası günlük ortalama alım değerleri, 'enerji 2000 kilokalori, toplam yağ 70 gram, doymuş yağ 20 gram, karbonhidrat 260 gram, şekerler 90 gram ve tuz 6 gram' olarak belirlendi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce örnek bir gıda alerjen tablosu da hazırlandı.
BİLDİRİMİ ZORUNLU GIDALARIN LİSTESİ
TÜRK Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne göre allerjiye veya tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyonu olarak tanımlanan intoleransa neden olan belirli madde ve ürünler ise şöyle sıralandı:
Gluten içeren tahıllar
Yumurta
Hardal
Kereviz
Yerfıstığı
Acı bakla
Balık
Soya fasulyesi
Sert kabuklu meyveler
Deniz kabukluları ve yumuşakçaları
Susam tohumu
Süt ve bunların ürünleri
Kükürt dioksit ve sülfitler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP Türkiye'nin mega projelerine neden karşı?
- Hindistan’ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?
- Bakan Koca açıkladı! "2020'de güçlü bir Doğum Eylem Planı devreye sokacağız"
- Başkan Erdoğan devreye girdi! İstanbul'a müjde
- Bakan duyurdu! Türkiye harekete geçiyor
- Taksim araç trafiğine açıldı
- Avrupa'da Türkiye korkusu! Kaybetme riski var
- Türkiye'den flaş Libya açıklaması: Not ediyoruz
- Başkan Erdoğan, askerlerin yeni yılını kutladı
- Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?
- Hindistan’ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?
- Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | 80 milyon TL çeyrek bilete…
- 1966'da başlayan 80 bölümlük orijinal Uzay Yolu dizisinin, ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan karakter hangisidir?
- Büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı? 80 milyon TL nereye çıktı?
- 2020 Milli Piyango sorgulama! 31 Aralık Milli Piyango sonuçları bilet no sorgulama! Bilet numarasıyla Milli Piyango sorgula...
- Şebnem Bozoklu kimdir? 2020 O Ses Türkiye konuğu Şebnem Bozoklu kim, kaç yaşında, nereli?
- O Ses Türkiye konuğu Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli?
- Meriç Aral kimdir? 2020 O Ses Türkiye konuğu Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Özge Özpirinçci kimdir? O Ses Türkiye konuğu Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli?
- EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…