Malatya'da DEAŞ'a operasyon: 4 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 01.01.2020
Gelen son dakika haberine göre; Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.
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