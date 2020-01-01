01 Ocak 2020, Çarşamba
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Malatya'da DEAŞ'a operasyon: 4 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2020
DEAŞ'A BASKIN! HEPSİ YAKALANDI

Gelen son dakika haberine göre; Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.

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