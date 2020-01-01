Melen Barajı konusunda Başkan Erdoğan duruma el koydu: İstanbul susuz kalmayacak
İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasında en önemli yatırımlardan biri olan Melen Barajı projesinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan duruma el koydu. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili bakan ve bürokratlara problemin giderilmesi ve bu konuda deneyimli olan isimlerden yardım alınması talimatını verdi.
İstanbul'un su ihtiyacını 2071 yılına kadar karşılayacağı belirtilen Melen Barajının zemininde oluşan çatlaklarla ilgili haberlerin basına yansımasından sonra, Başkan Erdoğan'ın ilgili bakanlarla bir araya geldiği ve problemin ayrıntıları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
DÜĞMEYE BASILDI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, konuyla ilgili bakan ve bürokratlara problemin giderilmesi ve bu konuda deneyimli olan isimlerden yardım alınması talimatını verdi. Erdoğan'ın bu girişiminden sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Melen konusunda atılacak adımlar için düğmeye bastı.
GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde ilgili bürokratlar ve büyük baraj projelerinde çalışan uzman mühendislerin de katıldığı bir toplantı yaptı. Melen barajı zemininde oluşan çatlakların neden kaynaklandığı ve alınacak önlemlerin masaya yatırıldığı toplantılarda, Melen barajındaki çatlakların zemine enjekte edilecek betonla doldurulması önerisi gündeme geldi. Zemin çatlağı probleminin giderilmesi ile barajın bu bölümünün 2024 yılında devreye girebileceği bilgisi verildi.
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