01 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
01.01.2020

Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan canlı yayında flaş termik santral açıklaması: Kapatıldılar

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 13 termik santralle ilgili alınan kararları canlı yayında açıkladı. Bakan Kurum,"5 termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi kapatıldı." dedi. Bakan Dönmez ise, "Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm önemler alındı." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır.

Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.

Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar.

Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ortadoğu'daki kaosun perde arkasında ne var?
Ortadoğu'daki kaosun perde arkasında ne var?
Hükümetten flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması: Onayladık
Hükümetten flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması: Onayladık
Bakanlıktan rezerv açıklaması
Bakanlıktan rezerv açıklaması
Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Modern çağda değişen 'Hak'
Modern çağda değişen 'Hak'
Çeyrek asırdır dinmeyen acı!
Çeyrek asırdır dinmeyen acı!
Bakanlık yürek dağlayan o görüntüleri paylaştı
Bakanlık yürek dağlayan o görüntüleri paylaştı
Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
Bahçeli yeni yaşını kutluyor
Bahçeli yeni yaşını kutluyor
Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu
Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu
Fuat Oktay: Bu oyunları bozmak üzere oradayız
Fuat Oktay: Bu oyunları bozmak üzere oradayız
ABD bölgeye 100 deniz piyadesi gönderdi
ABD bölgeye 100 deniz piyadesi gönderdi
Daha Fazla Video Göster