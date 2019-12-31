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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2020'de yeni şehir hastaneleri açılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2019
SAĞLIK BAKANI: 2020'DE YENİ ŞEHİR HASTANELERİ AÇILACAK

Sağlık Bakanı , "İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok 2020'de devreye girecek" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı , "İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok 2020'de devreye girecek" dedi.

Koca, "2020, şehir hastanelerinin yoğun açıldığı, mükemmeliyet merkezlerinin olacağı, sağlık turizmi, tanı merkezleri, ofis ve sağlık müşavirlerinin atamasının yapılacağı önemli bir yıl olacak" ifadelerine yer verdi.

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